汽車隔熱紙新規範2/28上路 「太黑」可開罰、最重註銷牌照

考量台灣地理環境及天候條件，民眾用車習慣多考量隔熱、隔離紫外線或降低眩光等，汽車常黏貼隔熱紙。汽車隔熱紙新規範2月28日上路，隔熱紙須經過審核合格後才能黏貼，交通部公路局今天表示，目前已有26家共378款型號合格，若黏貼不合格隔熱紙將可依法開罰，最重可註銷牌照。

汽車隔熱紙新規範2月28日即將上路，隔熱紙需經過審核合格後才能黏貼，圖為合格標識的一種。（中央社）

交通部近日公告修正道路交通安全規則，以及公布汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引。

根據公告，2月28日起新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，除經交通部核可車輛外，應依相關規定，包括車輛前擋風玻璃應黏貼可見光透過率70%以上合格隔熱紙（但前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內區域，不在此限）、前側窗應黏貼透光率40%以上合格隔熱紙，並納入後續汽車定期檢驗項目及基準。舊車不溯及既往。

交通部今天舉行記者會，正式對外宣布相關政策規定。公路局長林福山表示，目前國內共有2300多萬輛車輛，去年新領牌的小客車約有41萬輛，因此隔熱紙需有正確觀念及必要管理，讓駕駛的視野更清晰，以降低事故發生。

交通部次長陳彥伯指出，整體交通安全在共同努力下，去年1月到10月，30日死亡人數為2338人，較民國112年同期減少177人，約下降7%；行人死亡人數為295人，較112年同期減少9人，約下降3%。

公路局表示，合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有兩種方式，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。

根據公路局統計，目前有39家業者申請合格報告，共計468款型號，已完成26家合格報告審核，共計378款型號。

公路局表示，業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處（從車內方向往外看，副駕駛座側），黏貼張數以一廠牌、一型號、黏貼一張為原則。

林福山說明，黏貼不合格隔熱紙的車主，於一個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，依處罰條例第17條開罰，最高可罰新台幣1800元罰鍰；逾期一個月可吊扣牌照，逾期六個月則註銷牌照。

消費者文教基金會交通委員會召集人李克聰建議，隔熱紙規範應全面宣導，舊車使用者若發現隔熱紙導致辨識度不足時，就可更換為合格產品，可以滾動檢討相關政策，並訂定落日條款，納入舊車。

李克聰點出，新車規定五年後才會檢驗，若有消費者在領牌後才貼到不合格的隔熱紙，這部分應有臨時檢驗機制。對此，公路局回應，會透過臨時檢驗方式來防堵。

至於業者若提供不合格的隔熱紙給消費者，車輛安全審驗中心執行長周維果表示，將可依照消保法相關規定由主管機關處理。