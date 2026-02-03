汽車隔熱紙新規228上路 前擋70％、前側窗40％ 違者最重恐註銷牌照

台灣氣候炎熱，多數車主會在玻璃上加貼隔熱紙，以降低車內溫度並阻隔紫外線。不過，若隔熱紙透光率過低讓玻璃太暗，恐怕影響夜間行車視線，增加交通事故風險。因此，交通部公路局宣布正式納管汽車隔熱紙，相關新制將於2月28日起上路。

新制228上路 新車若不符規定恐挨罰

交通部表示，目前已完成修正《道路交通安全規則》第39條及第39條之1，規定自2月28日起，首次申領牌照的新車，若黏貼隔熱紙，必須符合可見光透過率標準。一般車輛前擋風玻璃須達70％以上、前側窗40％以上。若是計程車及幼童專用車，規定前擋70％以上，其餘車窗及後擋風玻璃均須達40％以上，避免車內過暗影響乘客與治安辨識。

違者最重恐註銷牌照

依規定，經通知後1個月內未改善或複驗仍不合格者，可處900元至1800元罰鍰，逾期1個月將吊扣牌照，6個月仍未改善，最重可註銷牌照。公路局強調隔熱紙壽命長、不易更換，從產品源頭管理有助於確保行車安全。

為避免新車先領牌，再貼不合格隔熱紙的漏洞，公路局也規定小客車新車領牌上路5年後、計程車和幼童車領牌1年後將檢驗，不合格最重罰1800元，甚至還會吊銷牌照。

同時，公路局指出目前已有超過300款隔熱紙產品通過審核，並將黏貼合格標識，民眾可以自行上監理服務網或公路局網站查詢通過認證的名單，或是查看商品是否標明「前擋70%以上、前側窗40%以上」，且經過CNS或ISO檢測。

新制僅適用於新車 舊車不溯及既往

新制僅適用於新車出廠與新領牌車輛，既有車輛不溯及既往，若未來有整體納管或臨檢取締，過暗的前擋與前側窗仍有風險，因此建議若之後要重貼隔熱紙，建議選擇合規產品。

交通部公路局局長林福山表示，該政策是「道安三支箭」之一，經過2年蒐集資料、比對各國規範後推動，並在去（2025）年6月已先行發布使用指引，協助民眾與業者適應新制。不過消基會也提出，交通部未來可視實施成效，評估是否進一步納管舊。對此，林福山受訪時則表示，每項政策都會進行滾動檢討，不過仍需平衡各方的需求，並以務實、可行的原則檢討。