汽車隔熱紙透光率新制2/28上路 初估影響41萬輛新領牌車主

「汽車隔熱紙透光率法制化」將於2月28日正式實施，除規範新車的前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率也須在40%以上。交通部今天(3日)初估，將影響全台41萬輛新領牌車主。

交通部長陳世凱去年2月針對人、車、路推出「道安三支箭」，其中一箭就是要將汽車隔熱紙透光率法制化。隨後公路局也在同年6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，將自今年2月28日起施行新制。

廣告 廣告

新制規範第一次申領牌照的大、小客貨新車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率都要達70%以上、前側窗透光率則須在40%以上；至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，除前擋70%以上、其餘側窗及後擋風玻璃均為40%以上。以確保駕駛人行車視野清晰、提升行車安全。

交通部政務次長陳彥伯表示，新制不影響現有車輛，但將影響今年新領牌車主大約41萬人。陳彥伯說：『(原音)這次隔熱紙的法制化是針對新車、所謂新登檢領照車輛，每一年大概會有41萬輛的新車要納入這樣的管理方式。那新車以後在定期檢驗的時候，會去做車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，就依照「道路交通管理處罰條例」17條的規定來予以處罰。透過這樣的方式，讓所有新車的車主能夠有效地使用正確的隔熱紙。』

公路局長林福山也說明，全台車輛總計2,301萬輛，包括1,400多萬輛機車以及872萬輛大、小客貨車，新制除納管每年40多萬輛新車，也包括每年300多部汰換的幼兒車，至於全台現有計程車包含多元計程車大約7千多輛，未來新領牌也都將納管。

納管方式則是透過定期檢驗隔熱紙是否合格，檢驗不合格之汽車於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，將處汽車所有人新台幣900元以上、1,800元以下罰鍰，逾期1個月吊扣牌照，逾期6個月註銷牌照。

至於合格隔熱紙產品將有合格標識，由財團法人車輛安全審驗中心核發，或由業者自行於車安中心「車輛安全資訊網」合格產品專區烙印，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率，同時黏貼於車內前擋風玻璃右下角。目前已有26家業者、378種型號通過審核。