汽車隔熱紙透光率 合規才能領牌

交通部近日預告修正「道路交通安全規則」，針對汽車車窗與擋風玻璃黏貼隔熱紙訂定更明確規範，新車不符合標準就不能領牌。（本報資料照片）

交通部近日預告修正「道路交通安全規則」，針對汽車車窗與擋風玻璃黏貼隔熱紙訂定更明確規範，未來將不再僅以「是否不透明」作為判斷標準，而是直接入法規定可見光透過率數值，新車不符合標準就不能領牌。交通部表示，新制原則明年第1季上路，已領牌的舊車不溯及既往。

根據修正內容，未來新登檢領照車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃須使用可見光透過率70％以上的合格隔熱紙，但自邊框上緣起15公分內的遮陽區不在此限；前側窗則須達40％以上。

廣告 廣告

計程車規範相對更嚴，除前擋、前側窗外，後側窗及後擋風玻璃，也須使用40％以上透光率的隔熱紙，藉此確保駕駛視野清晰，並兼顧乘客辨識與夜間行車安全。

交通部指出，因我國地理環境及天候條件，國人習慣多考量隔熱、隔離紫外線或降低眩光等因素，汽車常有黏貼隔熱紙情形。為確保駕駛行車視線清晰及視野完整，應實務檢討修正「道路交通安全規則」第39條及第39條之1，明確汽車申請牌照檢驗以及汽車定期檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準，以及所黏貼之隔熱紙應有合格標識規定。

不僅新車領牌時須符合規定，定期檢驗項目也同步調整。修法後，車輛於定期檢驗時，若有黏貼隔熱紙，將比照相同透光率標準查驗，檢驗重點從過往僅確認是否為「不透明反光紙」，升級為具體數值管理，避免各地檢驗與執法認定不一。

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，因應法制作業程序及相關配套，修正規定預計於明年第1季上路。她指出，修法通過後，只要不符合規定，車輛就無法領牌，但針對新領牌車輛，不溯及既往。