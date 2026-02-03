汽車隔熱紙透光率2/28起納管 標識方式、罰則一次看
為推動汽車隔熱紙管理，交通部2025年6月公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，在歷經約半年預告期後，交通部今日公告，將自2月28日起納管第一次申領牌照的新車，規範其黏貼隔熱紙應符合可見光透過率規定，並標示合格標誌之隔熱紙。
依據修正之《道路交通安全規則》第39條及第39條之1，一般車輛隔熱紙前擋風玻璃可見光透過率須達70%以上、前側窗可見光透過率40%以上；計程車及幼童專用車的隔熱紙則要求前擋須在70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。
若經檢驗不合格且於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，可依《道路交通管理處罰條例》第17條，處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰；若逾期1個月將吊扣牌照、逾期6個月則會註銷牌照。
至於檢驗通過的合格標識，可由業者自行烙印或由財團法人車輛安全審驗中心核發，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；車主應將合格標識黏貼於車內前擋風玻璃右下角處，即副駕駛座側，黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...