汽車隔熱紙2／28新制 檢驗恐有漏洞

汽車隔熱紙納管新制2月28日上路，未來所有合法隔熱紙都須有合格標識。（蔡明亘攝）

近5年每年約44萬輛大小客貨車新領牌，交通部針對新車出隔熱紙透光率納管新制，2月28日上路，已有26家業者、共378款型號通過審核，且未來隔熱紙都要有合格標識，除公版標識，業者也可自行設計。現規定新車領牌5年後才須定檢，專家指出，恐有車主領牌後才貼不合格產品；公路局稱，會有臨時檢驗機制加強檢查。

公路局長林福山說明，隔熱紙採單品源頭管理，大小客車、大小貨車、計程車及幼童車適用新制，一般車輛黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70％以上、前側窗40％以上，計程車及幼童專用車隔熱紙則是前擋70％以上、其餘車窗及後擋風玻璃皆為40％以上。

新車使用隔熱紙產品須有合格標識，可用車安中心核發公版標識，業者也能自行烙印，但須包含廠牌、型號及可見光透過率，且應黏貼於車內前擋風玻璃右下角，黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則，民眾可至車輛安全資訊網查詢產品。

現規定新領牌自用小客車5年後須定檢，計程車與幼童車為領牌後1年，監理單位將檢查是否有合格標識，不合格者1個月內未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格可處900元以上、1800元以下罰鍰，且逾期1個月吊扣牌照、逾期6個月註銷牌照。

消基會交通委員會召集人李克聰建議，除針對不溯及既往的舊車主也要全面宣導用合格隔熱紙，應關注是否有新車主領完牌後才貼不合格產品，臨時檢驗機制該如何加強？應視新政策執行滾動檢討，且若改善道安成效有限，是否應考慮納管舊車訂落日條款。林福山說，將平衡各方需求，以務實與可行原則評估。

公路局監理組長吳季娟提到，5年期間車窗或隔熱紙可能損壞，請業者提供合格產品，若張貼不符規定，會有臨時檢驗機制加強檢查，如攔檢稽查或民眾檢舉。但她強調，並非鼓勵民眾檢舉，會依個案認定，盼以不擾民為主，若接獲檢舉確認為新車，將看具體證據，足夠確認透光率違規才會召回檢驗。

車安中心執行長周維果補充，標識有3層防偽設計，也有後市場查核機制，若有人檢舉、或主管機關認為業者有問題，必要時會到場查核，發現違規可要求收回產品。