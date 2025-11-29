汽車險撞行人爆口角 27歲男語無倫次唾液快篩涉毒駕

cnews204251129a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第五警分局員警，日前在轄內北屯區巡邏時，接獲110報案前往處理一起行車糾紛。第五警分局表示，員警制止雙方衝突過程，發現27歲徐姓自小客車駕駛，說話語無倫次、含糊不清，身上還散發出一股毒品K他命燃燒的濃厚氣味。在徐男同意後，警員進行唾液毒品快篩試劑檢測，結果呈現陽性反應。立即依違反「道路交通管理處罰條例」第35條規定告發，徐男恐將面臨新台幣3萬至12萬元的罰鍰，車輛當場移置保管，並吊扣駕照1至2年。

警方表示，員警了解衝突過程，另一方行人則指證徐男駕駛車輛時，險些發生擦撞意外，沒想到徐男還下車大聲咆哮。員警懷疑徐男疑似吸食毒品後又駕車，而且也在徐男所駕駛的車輛內，目視可及之處，查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品。

警方表示，為防制徐男有再次上路的風險，於是告知檢測程序及相關規定，在徐男同意後，進行唾液毒品快篩試劑檢測，結果呈現陽性反應。除依規定告發罰款，車輛也當場移置保管，徐男還可能被吊扣駕照1至2年，員警落實「人、車分離」政策，預防毒駕危害。全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦並追查公共危險罪犯行。

台中市政府警察局表示，自11月20日唾液毒品快篩正式啟用一週以來，密集規劃大規模威力路檢，全市執行路檢計44場次、部署1313名警力，在101處車流匯集及聯外重要交通節點展開攔檢，強化執法力度，讓「快篩上線、毒駕再見」，施測迄今共取締14件毒駕，連處理糾紛案件，都能揪出毒駕案。

台中市刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，民眾切勿僥倖以身試法。警方對毒駕行為絕不姑息，將持續使用唾液毒品快篩試劑檢測執法，讓毒駕案件無所遁形，守護市民用路安全。

照片來源：台中市警方提供

