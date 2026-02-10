汽車零組件關稅調降？經部：若能反映車價可再談

（中央社記者曾筠庭台北10日電）針對國內未生產汽車零組件的進口關稅是否有調降空間，經濟部長龔明鑫今天表示，相關議題過去曾在行政院與立法院討論，若未來確實能反映在車價、回饋消費者並提升價格競爭力，經濟部可再與行政院進一步討論。

龔明鑫今天下午主持「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜。

會後受訪時，媒體關切此次舉辦座談會是否與台美即將簽署關稅協議有關。龔明鑫對此否認，表示並非如此；不過產業界普遍認為關稅「越早決定越好」，因為不論是與母廠接洽，或是生產履歷、行銷策略的調整，都需要時間轉換，若結果長期懸而未決，也會讓消費者產生不同期待。

廣告 廣告

龔明鑫指出，去年就有車廠反映，消費者期待車價調降新台幣50萬、60萬甚至100萬元，但「這個幾乎是不可能」，因為關稅本來就沒有那麼高，最多也只可能降1成左右，所以若能儘早底定，相關誤解就能盡快消除，避免市場長時間等待，業者也相當困擾。

產業建言方面，龔明鑫表示，業界再度提出國內未生產的汽車零組件，是否有機會調降進口關稅，以降低成本、提升競爭力。龔明鑫指出，這項議題過去曾在行政院與立法院討論，但當時立委關切，若進口關稅調降，是否能適度反映在車價上，因討論時程匆促，後續未再追蹤。

龔明鑫說，此次業界再度提出相關期待，若未來確實能反映在車價、回饋消費者，並提升價格競爭力，經濟部可再與行政院進一步討論。

至於零組件進口關稅調降的範圍，龔明鑫說，主要是針對台灣未生產、附加價值較低的零組件，例如部分內裝塑膠件，至於車燈、煞車系統等附加價值較高的零組件，台灣本就具備製造能力與競爭優勢。

勞動部長洪申翰則表示，行政院在討論汽車產業整體支持時，也將勞工就業視為重要環節，勞動部將與經濟部合作，透過各項資源協助汽車產業勞工安心就業，並預告勞動部明天下午也將邀請主要汽車工會進行座談。

洪申翰指出，目前依經濟部評估，汽車進口關稅調降短期影響有限，但政府仍會提前做好資源與協助準備，讓產業端與勞工端都能安心。（編輯：楊蘭軒）1150210