汽車零關稅？經長妙答「很快就會知道」

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，隨台美對等關稅出爐，外界關切我汽車關稅是否調降為零關稅。經濟部長龔明鑫僅回應，市場準入會陸續公布，「很快就會知道」，明確時間點是上半年前會出爐。

受到台美關稅談判影響，台灣去年汽車買氣弱，進口汽車大塞港；外界高度關切我國汽車關稅是否調降，行政院副院長鄭麗君今在美國召開說明記者會時已提到，市場準入將與美國貿易代表署 (USTR) 商定，將在簽署台美對等貿易協議時完整公布，也會同步評估國內產業影響與配套措施。

龔明鑫上午也被問及此事，他表示，有關於市場準入的部分，將會陸續公布，且時間會很短，很快就會知道；是否上半年前出爐，他回應「我想應該可以」；市場則盛傳農曆春節前就會出爐，有望拉抬一波買氣，過年可開新車。

