汽車電動智慧化驅動 車用半導體2029年達969億美元

（中央社記者張建中台北17日電）市調機構集邦科技今天表示，隨著汽車產業加速電動化、智慧化進程，全球車用半導體市場規模可望穩健增長，預期2029年可望逼近969億美元，2024年至2029年複合成長率約7.4%。

集邦科技指出，各項車用晶片市場成長並不平均，高效能運算相關的邏輯處理器和高階記憶體增幅較大，明顯超越傳統的微控制器（MCU），顯示市場價值快速朝向支持智慧化、電動化的核心技術領域集中。

集邦科技預期，2024年至2029年車用邏輯處理器年複合成長率可望達8.6%，高於全產業平均的7.4%水準，車用晶片業者有競爭加劇情況。

集邦科技表示，AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）與手機晶片廠高通（Qualcomm）憑藉高運算晶片和豐富軟硬體生態系，強勢切入汽車智慧化領域。

此外，中國業者在技術進步、國產化政策及高度智慧化需求下，迅速崛起。集邦科技指出，傳統車用晶片業者雖然面臨挑戰，但廣泛的產品組合、品質可靠度與緊密的客戶關係，仍具競爭實力。（編輯：張良知）1141217