汽車鬼切大迴轉 機車騎士攔腰撞飛「空中翻滾2腳朝天」

新北市三重區昨（5日）上午發生一起交通事故，起因為汽車於路邊「鬼切」橫越2個車道迴轉至對向，造成直行機車閃避不及，直接攔腰撞上，22歲機車騎士當場彈飛、重摔落地，後座17歲乘客也摔倒在地受傷，2人皆被送醫治療，而汽車駕駛28歲陳姓男子則因違規跨越雙黃線，被警方開單舉發。

此案發生於三重正義北路、安慶街口，昨日下午接近4點的時候，汽車駕駛陳男車輛原在2線道路邊，他因要迴轉到對向車道，直接從道路最外側「鬼切」橫越2條車道，並跨越雙黃線到對向，結果直行的陳男機車來不及反應，直接攔腰撞上，22歲機車騎士也被撞飛，還在空中翻滾「2腳朝天」，造成臉部受傷，後座的17歲乘客也跟著機車一起倒地，臉部、腳部受到擦挫傷。

警方獲報到場後替雙方實施酒測，2人酒精值皆為0，詳細肇事原因及責任歸屬將調閱監視器後調查釐清，不過汽車迴轉時違規跨越雙黃線，警方依《道路交通管理處罰條例》開單舉發。

