汽、柴油價格 調漲0.4元

台灣中油宣布，將自今（廿九）日凌晨零時起，調漲國內汽、柴油價格每公升○．四元，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升廿六．八元、九五無鉛汽油每公升廿八．三元、九八無鉛汽油每公升三○．三元、超級柴油每公升廿五．二元。

台灣中油表示，上週受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲○．四元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共二元及一．五元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，一一四年累計至十一月底止，台灣中油共吸收約六四．四四億元。