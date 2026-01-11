汽、柴油 每公升降價0.2元

台灣中油宣布，將自今（十二）日凌晨零時起，調降國內汽、柴油價格每公升○．二元，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升廿六．四元、九五無鉛汽油每公升廿七．九元、九八無鉛汽油每公升廿九．九元、超級柴油每公升廿四．八元。

台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降○．二元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共二元及一．五元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，一一四年台灣中油共吸收約六四．四四億元。