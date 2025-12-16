汽(機)車燃料使用費最後繳納期限至114年12月31日止，逾期將開罰！

（臺北區監理所提供）

記者黃秋儒／新北報導

臺北區監理所指出，新北地區114年汽（機）車燃料使用費尚有9萬餘件未繳，請收到催繳通知單的車主務必於114年12月31日以前完成繳納，逾期將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3,000元罰鍰，並移送強制執行。

臺北區監理所表示，車主朋友不論有無收到催繳通知書（限繳日期114年12月31日），均可採用最便利的繳納方式，即透過監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw)（點選「汽機車」>「燃料費」>「汽燃費查詢及繳費」），或手機安裝「監理服務APP」（點選「汽機車燃料費查詢繳納」），輸入車主身分證號及生日後，點選所需繳納汽(機)車燃料使用費之車號，進行線上繳費操作，後續則可選擇以信用卡（需輸入持卡人身分證號及卡號）或金融活期帳戶（限車主本人之帳戶）轉帳繳納，以上繳納方式，除信用卡手續費依發卡銀行收取外，金融活期帳戶則免負擔手續費。

廣告 廣告

（臺北區監理所提供）

臺北區監理所提醒，公路監理機關發送之汽燃費繳納通知簡訊，均以政府機關專用的「111」號碼發送，數位發展部自6月起更強化了「111政府專屬短碼簡訊平臺」防詐識別機制，訊息開頭新增接收者手機號碼末3碼及機關名稱，請民眾收到簡訊通知時認明「來源號碼111」、「手機末三碼」與「機關具名」，務必做好這三重驗證，才能安全點閱訊息、安心繳納汽燃費。