沁入心靈的生活嚮往！實踐北歐宅的美味時光，漫行於理想機能與美學！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 雷羽設計

小編帶你看好宅

這個 22 坪的北歐風居家，是屋主夫妻與長輩共同生活的跨世代空間。在有限的坪數中，設計師不僅回應屋主對於收納與更衣需求的期待，也細膩照顧不同世代的生活習慣。不僅為喜愛料理的長輩打造明亮、獨立的廚房，同時保有一家人自在交流的公共場域，展開溫暖而有序的新生活。



進入室內，設計師以收納與隱藏式門片整合公領域，使視覺與動線更加單純和開闊。行走的動線隨著自然光影悠然延伸，將採光最好的位置留給客廳，在日常休憩時，也能感受窗外樹影的流動與光影照拂的變化。餐桌設定於空間中段，作為客廳與廚房之間的橋樑，不只是用餐之處，更是家人對話與情感交流的核心。



通往主臥的入口巧妙與收納量體結合，巧妙地運用隱藏式設計，讓視覺盡可能地簡潔俐落。在風格色彩上則以溫潤的奶茶色調鋪陳，營造安定舒適的休憩氛圍，並透過玻璃拉門打造大容量衣櫃，使收納更加輕盈且一目了然。



次臥室則以淡雅淺色為基底，帶出清新柔和的氣息。設計師藉由弧形語彙與燈光設計柔化原有結構的痕跡，使空間更顯輕盈流動，在機能與美感之間取得細緻的平衡體驗。

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為了滿足長輩對料理的熱愛，廚房以玻璃門片作為隔間界線，在維持內部通透明亮的同時，也有效降低油煙溢散，讓烹飪空間既開放又獨立，讓長輩能盡情享受研究料理的樂趣。

雷羽設計／劉軒達

地址：台北市大安區通化街143巷1號1樓

電話：02-29663488

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