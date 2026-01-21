沃旭大彰化風場風機全數安裝 預計今年第三季全面商轉
沃旭能源宣布，總裝置容量920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場的最後一座風機已經安裝完成，正式宣告風機安裝工程圓滿結束，為亞太離岸風電產業劃下重要里程碑。
該風場為沃旭在亞太區首座透過2020年簽署之企業購售電合約向企業客戶供應綠電的離岸風場。自2025年7月達成首座風機發電以來，大彰化西南第二階段及西北離岸風場已持續穩定將潔淨能源輸送至全國電網。
根據資料顯示，這次風場容量都已經與台積電在2020年完成企業購售電合約（CPPA）。整體大彰化西北離岸風場建置容量為583MW，由沃旭能源持股50%，風場另外50%股權由國泰人壽持有，632MW的大彰化西南離岸風場55%股權，則是在今年第三季風場商轉時完成交易。
沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，隨著所有風機安裝完工，我們達成協助台灣擴大離岸風電建置的重要里程碑，也為沃旭能源同時執行有史以來規模最大8.1GW離岸風場建置工程取得關鍵性成果。
接下來沃旭施工團隊將持續推動大彰化西南第二階段及西北離岸風場風機併網工程、電力系統測試，以及完成所有海纜相關工程，預計於2026年第三季達成風場全面商轉。
沃旭能源指出，大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於台灣彰化外海約35至60公里處，共有66座最新世代、單機容量14MW的離岸風機，從2025年2月啟動海上施工，並於同年4月展開風機安裝，由風機供應商西門子歌美颯搭配丹麥離岸風電運輸與安裝公司Cadeler最新打造的風機安裝船WindMaker共同執行。
