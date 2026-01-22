沃旭彰化2階及西北離岸風機全數安裝完成 將投入穩定發電

沃旭能源投入「彰化2階及西北離岸」風機全數安裝完成，將再今年第3季投入穩定並聯供電。（圖：沃旭能源提供）

沃旭能源團隊，長期在台灣西部「彰化外海」從事「離岸風場」、拓展風力發電工程；近期又有豐碩成果；其中，總裝置容量920MW的「大彰化西南第2階段及西北離岸風場」，最後一座風機已安裝完成，正式宣告所有「離岸風機」安裝工程圓滿結束，為「亞太離岸風電」產業劃下重要的新里程碑。

沃旭能源表示，「大彰化西南第2階段及西北離岸風場」，位在彰化外海約35到60公里處，共有66座最新世代、單機容量14MW的「SG 14-236離岸風機」；從2025年2月啟動海上施工，並在同年4月展開風機安裝，由風機供應商「西門子」歌美颯搭配丹麥離岸風電運輸、與安裝公司Cadeler最新打造的風機安裝船Wind Maker共同執行；這處離岸風場是沃旭能源在亞太區，首座透過2020年簽署的「企業購售電合約」，正式向企業客戶供應綠電的離岸風場；從2025年7月達成首座風機發電以來，大彰化西南第2階段及西北離岸風場，已持續穩定將潔淨能源輸送到全國電網。

「沃旭能源」亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，隨著所有風機安裝完工，已達成協助台灣擴大離岸風電建置重要里程碑，也為沃旭能源同時執行有史以來規模最大的8.1GW離岸風場建置工程取得關鍵性成果。

沃旭能源「大彰化離岸風場」執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）也指出，在台灣海峽施工「氣候窗」限制以及高具挑戰性的海洋條件下，整體團隊能在單一施工季度內完成920 MW離岸風場所有風機安裝工程，毫無疑問是一項重大成就。這不僅展現「沃旭團隊」在海事工程、船舶重件調度與安裝規劃上的高度協調，也凸顯出精準的專案執行能力、嚴謹風險管理以及高度重視安全規範的企業文化；從風機安裝工程啟動以來，共累計約131,576小時海上施工「零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）」的優異紀錄。

接下來「沃旭施工團隊」，將持續推動大彰化西南第二階段及西北離岸風場風機「併網工程、電力系統測試以及完成所有海纜相關工程」，預計在2026年第3季達成風場全面商轉、穩定提供綠能風電。（李河錫報導）