沃旭永續創新加速器促進綠能技術發展 金屬中心攜手團隊推動風電分析系統研究

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▲獲獎團隊- 國立臺灣大學「HydrogenE3：創新風電綠氫成本智慧分析系統」。

【記者 王雯玲／高雄 報導】財團法人金屬工業研究發展中心延續2024年首屆沃旭能源永續創新加速器競賽成果，持續輔導具發展潛力的優秀團隊優化技術與應用研究，讓競賽成果進一步發展為鏈結產業需求與創新解決方案的重要平台。

▲臺灣大學E3團隊由臺大土木系謝依芸副教授(右1)領軍，主要成員包括博士生丁俊瑋(左1)與碩士生鄭至亞(中)。

沃旭能源永續創新加速器競賽，是由沃旭能源攜手金屬中心共同主辦，旨在激發離岸風電調查、開發、建置、運維到除役等全生命週期所需的創新技術與永續解決方案，並強調「從提案到落實」的延續機制，沃旭能源提供全球離岸風電開發與營運經驗、產業觀點與實務分享，協助團隊理解風場實際運作中的技術需求與應用情境；金屬中心則透過技術輔導與研究資源整合，加速創新方案的驗證與精進。

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競賽獲獎團隊之一國立臺灣大學「HydrogenE3：創新風電綠氫成本智慧分析系統」，在沃旭能源與金屬中心共同促成下，於今年3月與金屬中心簽約正式展開合作，初步聚焦「短期與超短期風力發電預測模型」開發，透過多模型整合與深度學習技術，提升發電預測準確度及評估風電與綠氫整合應用的可行性，展現台灣在離岸風電結合綠氫經濟應用領域的發展潛力。

HydrogenE3團隊指導教授臺大土木系副教授謝依芸表示：「很榮幸本計畫獲得沃旭能源支持，並期待與金屬中心進一步深化合作，共同建立更完善的再生能源智慧預測模型，為臺灣能源轉型與能源韌性提升貢獻一份力量。」

金屬中心董事長劉嘉茹表示，未來將持續挖掘具潛力的創新主題，並強化技術驗證、場域媒合與產學合作，提升新創團隊之應用競爭力。另外也感謝海科處處長陳維德與副處長余雅蕙所率領團隊，積極推動相關研究成果與國內相關資源平台進行串接，打造可持續擴展的創新研發生態系。

沃旭能源則強調，永續創新加速器的核心價值在於結合企業實務與創新能量，為離岸風電產業增添更多優秀人才和創新動能。未來雙方將持續透過國際經驗與在地合作，攜手產官學界推動綠能發展，為台灣離岸風電與淨零轉型注入長期動能。（圖／記者王雯玲翻攝）