沃旭能源大彰化西南第二階段及西北離岸風場所有風機安裝完工

▲自2025年7月達成首座風機發電以來，大彰化西南第二階段及西北離岸風場已持續穩定將潔淨能源輸送至全國電網。（圖／沃旭能源提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】沃旭能源宣布， 總裝置容量920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場的最後一座風機已於上週五晚間安裝完成，正式宣告風機安裝工程圓滿結束，為亞太離岸風電產業劃下重要里程碑。

▲大彰化西南第二階段及西北離岸風場建置全程落實嚴謹安全標準。自風機安裝工程啟動，共累計約131,576小時海上施工零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）優異紀錄。（圖／沃旭能源提供）

▲大彰化西南第二階段及西北離岸風場建置全程落實嚴謹安全標準。自風機安裝工程啟動，共累計約131,576小時海上施工零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）優異紀錄。（圖／沃旭能源提供）

廣告 廣告

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於台灣彰化外海約 35 至 60 公里處，共有 66 座最新世代、單機容量 14 MW的SG 14-236離岸風機，從2025年2月啟動海上施工，並於同年4月展開風機安裝，由風機供應商西門子歌美颯搭配丹麥離岸風電運輸與安裝公司Cadeler最新打造的風機安裝船Wind Maker共同執行 。

▲大彰化西南第二階段及西北離岸風場為全球首座大規模安裝單機 14 MW、葉片長達 115 公尺風機的離岸風場，樹立大型風機安裝新標竿。（圖／沃旭能源提供）

該風場為沃旭在亞太區首座透過2020年簽署之企業購售電合約向企業客戶供應綠電的離岸風場。自 2025 年 7 月達成首座風機發電以來，大彰化西南第二階段及西北離岸風場已持續穩定將潔淨能源輸送至全國電網。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示：「隨著所有風機安裝完工，我們達成協助台灣擴大離岸風電建置的重要里程碑，也為沃旭能源同時執行有史以來規模最大之 8.1 GW 離岸風場建置工程取得關鍵性成果。」

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）表示：「在台灣海峽施工氣候窗限制以及具挑戰性的海洋條件下，我們團隊能在單一施工季度內完成 920 MW 離岸風場所有風機安裝工程，毫無疑問是一項重大成就。這不僅展現沃旭團隊在海事工程、船舶重件調度與安裝規劃上的高度協調，也凸顯精準的專案執行能力、嚴謹風險管理，以及高度重視安全規範的企業文化。」

安全管理是大彰化西南第二階段及西北離岸風場專案各階段的核心工作，從承包商遴選、船舶動員到海上施工，全程落實嚴謹的安全標準。自風機安裝工程啟動以來，共累計約 131,576 小時海上施工零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）的優異紀錄。

接下來沃旭施工團隊將持續推動大彰化西南第二階段及西北離岸風場風機併網工程、電力系統測試，以及完成所有海纜相關工程，預計於2026 年第三季達成風場全面商轉。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場所締造的多項重要技術里程碑：

•亞太地區首座大規模採用免打樁之管架式負壓沉箱水下基礎（suction bucket jacket foundations）的離岸風場，有效將施工期間水下噪音控制在接近背景值的水準。

•全球首座大規模安裝單機 14 MW、葉片長達 115 公尺風機的離岸風場，樹立大型風機安裝新標竿。

•全部離岸風機安裝作業歷時約 275 天完成。