沃旭能源大彰化920MW離岸風場風機全數完工 估Q3全面商轉

【記者呂承哲／台北報導】沃旭能源宣布，總裝置容量920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場，最後一座風機已於上週完成安裝，正式宣告風機安裝工程圓滿結束，為台灣乃至亞太離岸風電產業寫下重要里程碑。該風場位於彰化外海約35至60公里處，共設置66座最新世代、單機容量14MW的SG 14-236離岸風機，自2025年2月啟動海上施工、4月展開風機安裝，由風機供應商西門子歌美颯攜手丹麥離岸風電運輸與安裝公司Cadeler，以最新打造的風機安裝船Wind Maker共同執行。

沃旭指出，該案為其在亞太區首座透過2020年簽署的企業購售電合約，直接向企業客戶供應綠電的離岸風場，自2025年7月首座風機開始發電以來，已持續穩定將潔淨能源輸送至全國電網。

沃旭能源亞太區總裁古沛明表示，隨著所有風機安裝完成，不僅協助台灣擴大離岸風電建置，也為沃旭同時推動史上最大規模、總計8.1GW的離岸風場建置工程，取得關鍵成果。

大彰化離岸風場執行長傑拉姆則指出，在台灣海峽施工氣候窗受限、海象條件具挑戰性的情況下，團隊仍能於單一施工季內完成920MW風場全部風機安裝，展現高度的海事工程整合能力、精準的專案執行與嚴謹的風險及安全管理。專案自風機安裝啟動以來，累計約13萬1,576小時海上施工，維持零失能傷害的安全紀錄。

後續沃旭施工團隊將持續推進風機併網、電力系統測試及海纜相關工程，預計於2026年第三季達成風場全面商轉。此次大彰化專案亦締造多項技術里程碑，包括亞太首座大規模採用免打樁管架式負壓沉箱水下基礎的離岸風場，以及全球首座大規模安裝單機14MW、葉片長達115公尺風機的離岸風場，為大型化離岸風機施工樹立新標竿。

