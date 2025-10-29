沃旭能源論壇：離岸風電助台邁向淨零 永續共生展現成果

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全球再生能源領導品牌沃旭能源今（29）日於「2025台灣國際智慧能源週」開幕首日，舉辦「離岸風電向前行｜能源韌性、產業競爭力與資本市場」論壇，聚焦離岸風電對台灣能源韌性、產業競爭力及永續發展的重要性。產官學代表一致呼籲政策穩定，確保離岸風電持續推進。

沃旭能源論壇分享成果，展示離岸風電如何與生態共生、推動永續。（沃旭能源提供）

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，離岸風電是台灣「本地自產能源」(home-grown energy)，能有效降低對進口化石燃料依賴，並提升整體能源系統的穩定與韌性。他強調，大型風場具備五至八年開發建置期的效率，將是實現2030年綠電占比30%目標的重要推手。

台灣智慧電能公司代理總經理邱玉典表示，2030年後，光電與風電將是企業取得綠電的雙核心來源。離岸風電具備大規模與穩定供應優勢，是企業達成RE30、RE50甚至淨零目標的關鍵。

中國信託銀行資深副總經理廖淳霖則指出，離岸風電不僅吸引國際資金投入，更促進ESG永續投資，創造長期穩定的金融機會，有助台灣成為亞太綠色金融重要市場。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，離岸風電是台灣淨零轉型的關鍵產業，政策穩定與行動落實缺一不可。沃旭將持續與產官學各界合作，引進新技術、落實生態共榮，推動台灣綠能永續發展。

沃旭能源也以「沃旭永續行動——與自然和諧共生的綠能」為題，分享永續與生態保育成果。全球首創的珊瑚育生研究於今年8月在大彰化東南離岸風場成功佈放2,700平方公分台灣原生珊瑚，持續觀測其生長情形，驗證風場與海洋生態共生的可能。

此外，沃旭攜手屏東科技大學孫元勳研究團隊、麥仔簝文化協會及基隆野鳥學會，推動鳥類棲地保育計畫，於濁水溪出海口營造5公頃濕地供東方環頸鴴棲息，並在棉花嶼設置10座人工巢洞，為大水薙鳥提供繁殖棲地。至今已觀測超過500隻次鳥類活動紀錄，顯示離岸風電與生物多樣性可共存共榮。