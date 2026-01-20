沃旭能源：大彰化離岸風場風機工程圓滿收官

記者張溎壕／彰化報導

彰化外海再創綠能里程碑！沃旭能源今（20）日宣布，總裝置容量達920 MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場，最後一座風機安裝完成，正式宣告風機安裝工程圓滿收官。此項成就不僅標誌台灣離岸風電建置邁入新階段，也為亞太離岸風電產業寫下重要紀錄。

大彰化西南第二階段及西北風場位於彰化外海約35至60公里，共66座最新世代SG 14-236風機，每座單機容量14 MW。自2025年2月啟動海上施工，並於同年4月展開風機安裝，由西門子歌美颯供應風機，搭配丹麥Cadeler公司打造的專業安裝船Wind Maker執行。自首座風機於2025年7月開始發電以來，風場已穩定將潔淨能源輸送至全國電網。

沃旭能源亞太區總裁古沛明表示：「完成所有風機安裝，是協助台灣擴大離岸風電建置的重要里程碑，也為沃旭能源同時執行全球最大規模、總容量達8.1 GW的離岸風場建置計畫，奠定關鍵性成果。」

大彰化離岸風場執行長傑拉姆指出，施工過程面臨台灣海峽多變的氣候窗與海洋條件挑戰，但團隊仍在單一施工季度內完成全部920 MW風機安裝。「這是對團隊海事工程能力、船舶重件調度與專案管理精準度的最佳檢驗，也凸顯了我們對安全規範與風險管理的高度重視。」

沃旭能源強調，安全管理是專案各階段核心工作，從承包商遴選、船舶動員到海上施工，全程遵循嚴謹安全標準。截至目前，整個風機安裝工程累計海上施工131,576小時，維持零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）的優異紀錄。

未來，沃旭施工團隊將持續推動風機併網工程、電力系統測試以及所有海纜相關施工，預計於2026年第三季全面完成風場商轉，屆時整個風場將提供穩定、清潔、可再生的能源，助力台灣能源轉型與永續發展目標。

沃旭能源彰化離岸風場全數風機安裝完畢，標誌台灣離岸風電建置邁向新階段。（沃旭能源提供）

