沃爾瑪擁抱AI躋身兆美元市值俱樂部 零售業第一家

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）沃爾瑪公司（Walmart）今天成為史上第一家市值達到1兆美元的零售商，躋身由科技巨頭主導的「兆美元俱樂部」行列。

路透社報導，沃爾瑪成功關鍵在於其難以被競爭對手複製的策略：吸引尋求價值與便利的高收入顧客，同時維持核心低收入客群的忠誠度。過去十年來，沃爾瑪股價攀升468%，超越標準普爾500指數的264%漲幅。

近5年來，沃爾瑪將線上商品數量擴增至超過5億件、推出1小時內送達服務、開辦Walmart+會員方案與Amazon Prime競爭，並發展出價值40億美元的廣告業務，有效提升毛利率。

重要的是，沃爾瑪早早就積極投入人工智慧（AI），投資數十億美元推動供應鏈自動化，帶來生鮮蔬果更新鮮、配送速度更快、庫存預測更精準、搜尋體驗更優越等營運優勢，幫助其連續15季超越倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的美國同店銷售（Same Store Sales）預估。

在越來越多消費者轉向線上購買生鮮雜貨的趨勢下，投資人對沃爾瑪AI投資的正面反應進一步推動股價上漲。

沃爾瑪目前占據美國每4美元雜貨支出中就有1美元的市場份額，在當前具挑戰性的消費環境中處於有利位置。中低收入家庭正面臨通膨壓力、就業市場降溫、關稅，以及近期美國政府停擺帶來不確定性等因素，都使沃爾瑪的「天天低價」策略更具吸引力。

沃爾瑪投資人塞茲摩（Charles Sizemore）稱讚公司傑出的成就，並指出沃爾瑪是一家善用科技降低成本的傳產公司，達成過去被視為屬於科技股的兆美元市值現象。

此外，沃爾瑪已與OpenAI及Google建立合作關係，將沃爾瑪的線上購物工具整合進它們的搜尋聊天機器人，目標是縮小與亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）搭載生成式AI購物助理Rufus之間的差距。（實習編譯：羅薇佳/核稿：楊昭彥）1150204