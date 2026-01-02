沅星航空攜手天使心家族基金會 《天使之翼》公益義賣助愛奇兒

cnews204260102a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

沅星航空攜手天使心家族社會福利基金會，舉行了《天使之翼》公益義賣，希望幫助「愛奇兒」家庭的照顧者，能有更多喘息機會。沅星航空創辦人兼董事長盧浩智表示，聯手天使之翼做公益活動，就是希望藉由模擬機中心，一方面推廣教育訓練，一方面讓來體驗模擬機的民眾，也能投入這樣的公益活動。

擔任義工的新北美國學校學生萬宇翔說，看到愛奇兒家庭，家長須24小時都在不停的照顧自己的小孩，也沒有自己的時間，也沒有休息，非常辛苦。也希望透過天使之翼義賣活動，籌募到捐款支持，讓這些家庭能走得更遠」。另1名台北也是義工的私立復興實驗高級中學學生廖孟庭則表示，希望透過喘息服務，提醒每一位家長，讓他們知道自己值得休息值得被愛，然後最重要的是，值得有個靠山來支持他們。

天使心家族社會福利基金會表示，這次義賣的桌曆，集結了義工小朋友的藝術作品。這些義工孩子，也在現場揮毫寫春聯、製作耶誕花圈等，希望盡一己之力，幫助這些愛奇兒家庭。台北私立復興實驗高級中學學生汪琳恩，擔任義工也是希望透過自己平常的興趣，支持募款。她說，因為愛奇兒家庭，要承受比一般家庭更高強度的照顧責任，所以家庭成員的身心靈，都承受許多的壓力。

同樣是義工的台北私立復興實驗高級中學學生陳家茵則希望能有更多人，定期捐款並參加義賣活動，或是成為志工。因為每一份對愛奇兒家庭的支持，都可以為這些家庭帶來希望。

天使心家族社會福利基金會回贈感謝狀，除了感謝沅星航空捐出義賣所得，也希望雙方未來能持續合作，陪伴更多需要支持的家庭，溫暖社會的每一個角落。

