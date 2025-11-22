沈伯洋不懼中共紅色通緝 荷蘭出席國際自由聯盟會議
民進黨立委沈伯洋日前遭中共立案調查，並被揚言全球抓捕，外界擔憂他到國外考察，恐面臨「被消失」風險。民進黨今天（22日）發布新聞指出，立委沈伯洋和范雲代表民進黨赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說。沈伯洋稍早也在個人臉書發布影片，強調人在荷蘭出席國際自由聯盟會議，無懼中共跨境鎮壓的威脅。
民進黨今天發布新聞指出，立委沈伯洋、范雲受邀出席國際自由聯盟（Liberal International, LI），代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。國際自由聯盟為全球支持自由主義的政黨所結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一，固定每年派員參與盛事，今年由范雲與沈伯洋代表出席。
民進黨國際部指出，范雲去年當選國際自由聯盟副主席，同時身兼「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席及立法院「台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線」會長，沈伯洋則擅長研究威權政體資訊戰與認知作戰。
國際部表示，兩位委員將在會議中擔任與談人，透過在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權的歷程，讓來自全球數十個國家、上百位的政治工作者與意見領袖更深入瞭解並支持台灣。
國際部指出，范雲將在國際自由聯盟會議發表專題演說《震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行》，沈伯洋則將以《政治操弄時代下的民主防衛》為題發表演說。兩位委員將在會中分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰所帶來的威脅與挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色。盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。
