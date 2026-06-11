沈伯洋不排斥赴中交流 梁文傑：前提在中國要先邀請且保證安全

陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝



民進黨台北市長參選人沈伯洋近日不排斥對中交流，但台北市與對岸交流應該是首都對首都，還想拜訪中國北京。對此，陸委會副主委梁文傑今天（6/11）說，沈伯洋只是表示並不排斥去的態度，前提還是要對方提出邀請，且保證他的安全，「畢竟危邦不入」。梁文傑也認為，兩岸的城市交流畢竟是地方性活動，對兩岸關係沒有實質影響，梁文傑還說去年蔣萬安去了上海雙城論壇，「第二天中共就宣布圍台軍演，這樣的地方交流活動，其實大家不用賦予太大的意義。」

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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前被問到兩岸「海峽論壇」的議題，沈伯洋說，不排斥赴中國交流，更提及最想拜會城市是北京，還說「台北市身為首都，對接應該也是首都。」此一說法被國台辦嗆沈伯洋是「台獨頑固份子」自抬身價。在今天陸委會例行記者會上，有記者問到陸委會副主委梁文傑，如何看待此一議題？

陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝

梁文傑說，自己覺得沈伯洋他只是表示他並不排斥去的這個態度，「但是大家眾所周知，因為他是受中共制裁的份子，所以前提還是要對方提出邀請，而且要保證他的安全。如果沒有，其實何必去？畢竟是為邦不入。」

梁文傑指出，陸委會的態度還是一樣，類似像臺北上海「雙城論壇」，還是南投跟杭州的「兩湖論壇」之類地方性的活動，都是地方政府自己的議題，是地方市政或是縣政的問題，「如果你們覺得譬如說南投縣政府，他覺得跟杭州他可以多賣一些茶葉，那個是你們地方事務。但是這些地方性的交流，其實沒有辦法影響到目前兩岸的兩岸的關係，甚至是毫無影響。」

梁文傑還說，「大家還記得上一次蔣萬安去了上海雙城論壇，第二天中共就宣布圍台軍演，所以，類似這樣地方交流活動，其實大家不用賦予太大的意義。」

梁文傑直言，沈伯洋談到要去中國交流，「這個就是純粹的台北市市政的問題。如果未來沈伯洋選上了台北市長，假如，那麼他如果覺得這個對台北市政府，或是台北市市政沒有幫助，那他想要不辦，那也是他們台北市的事情，那這跟現在的所謂的我們講的兩岸之間的問題，是沒有什麼關係的。」

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