沈伯洋不排斥赴中 國台辦嗆「不搞分裂都歡迎」：他在台獨頑固分子清單

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

民進黨台北市長參選人沈伯洋被中國列為「台獨頑固份子」，不過他日前接受專訪時表態，若當選市長不排斥與中國交流，且首選出訪城市就是北京，認為城市交流必須是「首都對首都」的對等狀態。對此，中國國台辦今（10）日嗆，「兩岸同胞都是中國人、一家人，應該常來常往、越走越親」，對廣大台灣同胞一視同仁，「不搞分裂活動我們都歡迎」，而沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，不值一評。

中國公安局日前聲稱要立案偵查沈伯洋，國台辦還狂嗆，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，無論身在何處，都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。沈伯洋日前接受《聯合報》專訪，曾說不排斥，且點名最想去北京，認為市作為首都，對接層級理當也是首都，兩者面臨的市政挑戰較為相近。

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沈伯洋也以美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）為例，他笑說，盧比歐改個譯名說不定就能闖關，把自己的「伯」改成木字旁的「柏」，或許也能成行。他狂酸中共，直指真正感到壓力的絕對是對方，而不是他自己。

國台辦今天舉行例行記者會，被問到沈伯洋說雙城論壇沒有效益，但也說自己不排斥到中國交流，最想拜會的城市是北京，對此有何評論，「是否歡迎沈伯洋到訪？」國台辦發言人張晗表示，上海、台北城市論壇作為上海與台北兩市間重要機制化交流平台，為促進兩市交流合作，發揮了積極的作用，成果有目共睹。

張晗聲稱，「兩岸同胞都是中國人、一家人，應該常來常往、越走越親」。她還說，「我們對廣大台灣同胞一視同仁，只要願意參與兩岸交流活動，不搞分裂活動我們都歡迎」。

張晗嗆，「沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，是破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬」，其宣揚分裂主張、包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，不值一評。

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