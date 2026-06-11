沈伯洋不排斥赴中「首都對首都」 陸委會：危邦不入

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陸委會副主委梁文傑今(11日)主持陸委會例行記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨台北市長參選人沈伯洋近日表示，他不排斥赴中交流，最想拜訪城市是北京，台北市身為首都應該對接首都。陸委會發言人梁文今天指出，沈伯洋是受中共制裁的分子，前提還是要對方提出邀請，而且要保證人身安全。如果沒有其實何必去？畢竟是危邦不入。

張晗在國台辦記者會表示，上海台北城市論壇作為兩城市間的重要機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作發揮了積極作用，成果有目共睹。兩岸同胞都是中國人、一家人，應該常來常往越走越親，我們對廣大台灣同胞一視同仁，只要願意參與兩岸交流活動，不搞分裂活動我們都歡迎。

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不過，張晗聲稱，沈伯洋是清單在列的「台獨頑固分子」，是破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬，其不斷宣揚分裂主張，包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，不值一評。

梁文傑指出，沈伯洋只是表示並不排斥去的態度，但是眾所周知，因為沈伯洋是受中共制裁的分子，前提還是要對方提出邀請，而且要保證人身安全。如果沒有其實何必去？畢竟是危邦不入。

梁文傑說明，陸委會態度還是一樣，類似像台北上海「雙城論壇」，或是南投杭州的「兩湖論壇」之類地方性活動，都是地方政府自己的議題，那是地方市政或縣政的問題。

梁文傑提及，譬如南投縣政府認為跟杭州可以多賣一些茶葉，那個是地方事務，這些地方性的交流，其實沒有辦法影響到目前兩岸關係，甚至是毫無影響。

梁文傑進一步說，上一次蔣萬安去了上海雙城論壇，第二天中共就宣布圍台軍演，類似這樣的地方交流活動，大家不用賦予太大意義，就是純粹的台北市政的問題。

他強調，如果未來沈伯洋選上了台北市長，如果覺得雙城論壇對台北市政府或台北市政沒有幫助，如果想要不辦，那也是台北市的事，跟現在兩岸之間的問題沒有什麼關係。

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