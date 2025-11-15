沈伯洋不滿意度47%！牛煦庭：綠營仍沉浸在粉紅泡泡中

國民黨牛煦庭14日公布了針對賴清德總統及沈伯洋委員的國政民調結果。根據調查，賴清德的表現不滿意度高達48%，而沈伯洋的滿意度則顯示出47%不滿意、28%滿意的情況，卻被民進黨解讀為「4成不滿意等於沈伯洋有6成滿意！贏了！」。牛煦庭表示，對於民進黨以偏概全帶歪風向，他深表遺憾。

國民黨立委牛煦庭、黃健豪、游顥。（圖／牛煦庭臉書）

此次民調是牛煦庭本人於十月份自費委託TVBS進行的，範圍不僅針對沈伯洋，還涵蓋了有關國家總體發展的重要民意趨勢。牛煦庭指出，民進黨在面對這些數據時，卻選擇了以偏概全，將民調結果解讀為對沈伯洋的支持。

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

此外，民調還反映出全民防衛的支持度僅有33%，這是因為該議題被政治人物和團體綁架，導致許多人對此事無感或不支持。牛煦庭批評民進黨將國防問題政治化，這樣的做法使得人民對國防事務產生反感，這是民進黨最不願面對的現實。

他還提到，經濟發展不滿意、打詐無感、司法信任不足等問題，數據顯示民進黨在這些方面的表現受到廣泛質疑。牛煦庭強調，民眾需要的是務實的安全，而非政治秀場。

本次民調為牛煦庭本人委託TVBS，希望在大罷免後透過國政追蹤調查，持續掌握民意脈動。10/23即完成委託，按TVBS檔期，10/31起開始電訪、11/10完成、11/13收到報告、11/14公布。完成全國樣本共1074份，抽樣方式為手機市話各半，95%信心水準下，誤差為正負3%。

