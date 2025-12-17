沈伯洋不認崩潰要直播！丁特踢館卻跑了？網酸：連嘴砲都不敢還抗中保台

總統賴清德15日深夜發布錄影談話，稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」，引發爭議。綠委沈伯洋則在社群平台表示他要直播說明政院不副署後能做什麼，但知名電玩實況主「丁特」早就表態要和沈伯洋來一場直播，期望能藉此來打破同溫層，因此有大批網友留言要沈伯洋乾脆就和丁特來場直播辯論。對此，有粉專開酸「465篇留言都在敲碗叫他跟丁特直播。然後他就把留言關了」。

民進黨立委沈伯洋。（圖/資料照）

沈伯洋今天（17日）在臉書和脆發文指出，自己上網才知道，原來「我崩潰了」！去年他揭露國會濫權，被說精神異常；最近自己談「不副署」和憲法法庭，網路上又開始洗說「沈伯洋崩潰」。沈伯洋直言，「這劇本真的有夠尬，中共大費周章通緝一個，腦袋有問題的人，這招真的用爛了，換點有創意的啦」。沈伯洋最後強調，「這條路我會繼續走，直到論述擴散為止。明天直播會討論，不副署『之後』，能做什麼」。

圖取字沈伯洋的脆。

丁特日前留言要和沈伯洋來一場直播，但沈伯洋的回應引發網友討論。（圖取自粉專「文思革」臉書）

此文一出，引發許多網友討論，有的網友贊同沈伯洋論點，但更多網友在沈伯洋的脆留言表示「你不是跟丁特提出一人3-5分鐘的輪流辯論嗎？他都發連結給你了，你人勒？」「人家丁特要跟你討論，你說你不跟他辯論，各種抽換概念，誤讓人以為你生病了」、「這劇本有比你避戰丁特的直播邀約還尬嗎？你直播都同溫層在看，想擴散就去異溫層發表啊」。

丁特留言邀請沈伯洋一起來探討。（圖取自丁特的脆）

粉專「文思革」也在其臉書發文開酸「465篇留言都在敲碗叫他跟丁特直播。然後他就把留言關了」。許多網友也在其po文下方留言表示「丁特比紅孩兒強n倍，要是真辯論起來，紅孩兒會被按在地上磨成粉」、「哈哈抗中保台真是一門好生意」、「看來他很怕」、「連比賽打嘴炮都不敢還抗中保台」。

網友抓包沈伯洋辯論就縮回去。（圖取自丁特的脆）

