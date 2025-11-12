沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥

▲立法院長韓國瑜說，賴清德是自己生病讓別人吃藥。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日受訪時表示，「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥」。他以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點：保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，但其中3隻腳已被賴給破壞，所以他呼籲賴凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力說法才是解決問題的辦法。

韓國瑜表示，身為立法院院長、副院長，對每一位立法委員在院內言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事的時候，不受到恐嚇跟威脅，這是立法院院長職責所在，我們一定會盡全力保護好每一位立法委員的權責，以及他們的權益，這一點是無庸置疑。

韓國瑜也說，針對賴清德總統點名要他來出面，為沈伯洋事情來發聲，「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥，從賴清德總統點這個名，我們看明顯看得出來，真的是自己生病，讓別人吃藥，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，台灣安全四隻腳是哪四隻腳？我們今天把一口氣把話說明說透。」

韓國瑜續指，第一隻安全的腳是什麼？維護中華民國，台灣安全第二隻腳是什麼？維護我們的民主自由，台灣安全第三隻腳是什麼？維護好美台關係，第四隻腳是什麼？維護好兩岸和平，兩個保護、兩個維護，是我們台灣安全最重要的四隻腳，保護中華民國、保護民主自由，維護美台關係、維護兩岸和平。

韓國瑜說，賴清德本身兼民進黨當主席，黨政軍勤所有的權力一把抓，這四隻腳，賴清德總統跟民進黨打斷了三隻腳，你民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？去今年一整年發動大罷免，你如何保護好台灣民主自由？你宣布中國大陸為境外敵對勢力，你如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳，維護好美台關係，所以賴清德總統如果真的要幫沈伯洋，應該考量如何恢復這四隻腳，在台灣平穩的戰力在哪裡？

韓國瑜說，如果繼續消費沈伯洋，把沈伯洋被重慶公安局立案調查，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這個對沈伯洋一點都不公平，「我相信他本人已經處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大，我們要想怎麼幫這個委員，也幫台灣2300萬人，讓大多數的台灣人民過得幸福跟快樂的日子，就要維護好台灣安全這四條腿，所以我建議賴清德總統，面對沈伯洋委員這個事情，我們可以察覺到，過去中共對台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立法委員 開始立案調查，這一步下來，台灣人民是無法接受，我們真正真的要幫助沈伯洋，我呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手」。

韓國瑜喊話，第一，用民進黨黨主義身份，立刻凍結或者廢除台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免之後重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；第三，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎之下，中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話；第四，還是一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正真正解決這個問題的上流源頭。

韓國瑜說，在接下來是沈伯洋個人的問題，我們一起來如何讓他避開，非常不可測知的兇險，「我覺得賴清德總統如果這樣子講出來，才是負責任的，而且對台灣2300萬人來說，我們喘過一口氣，我們不要有戰爭的壓力，對我們周邊的國家，日本、新加坡、南韓、東南亞國家，包括美國，大家看到台灣海峽，兩岸戰爭的引信被拆除掉，讓台灣人民呼吸到安全甜美的空氣，這不是美事一樁嗎？這是我對賴清德總統給我的名，我覺得我發聲內心的來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友，有美好的前途去奮鬥努力，我想這才是治本之道。」

