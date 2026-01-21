沈伯洋今回現場還原黃國昌帶離國防機密過程 「黃快步走入監視器死角」

即時中心／徐子為報導



立法院外交國防委員會前（19）天召開機密會議，不料民眾黨主席黃國昌卻一度將機密資料帶離會場，他事後稱自己是「不小心的」，前後時間不到30秒就繳回，更說資料應該由議事人員收回，引發爭議。民進黨立委沈伯洋今天模擬還原黃國昌帶走機密資料的1分30秒過程，其中，黃下樓梯後約42秒，就處於監視器死角。綠委質疑黃國昌有充分時間翻攝文件。





沈伯洋今（21）天在社群發布實測影片，他重返現場，指出監視器位於出會議室右側走廊盡頭上方，而黃國昌質詢結束後，出會議後左轉，朝樓梯方向快步行進，「他移動的速度，我覺得算是非常的快，因為一直以為大家知道黃國昌走路其實蠻快的，那他也比較不喜歡跟人家打招呼，所以他走路的速度其實是蠻快的。」



沈伯洋續質疑，到了樓梯間時，黃國昌就開始往下走，消失在監視器畫面中，由於樓梯間是「監視器死角」，黃國昌究竟是繼續往下走、還是留在轉角處，無從得知，但消失的時間大約是42秒鐘左右。



此外，沈伯洋也在影片中指出，由於進會場時不能帶手機，入口處有個盒子可放置，不過黃國昌並未將手機放在該盒內，沈推測黃將手機交給助理保管，離場時再還給黃。



另1綠委陳培瑜則質疑，42秒鐘的時間，有充足時間翻拍完機密文件，質疑黃國昌可能偷拍完後趕快回頭，製造只是假裝忘記，看似犯下低級錯誤，實際上洩漏國防外交機密。



對此，黃國昌質疑沈，東西明明是他自己繳回去的，沈卻說是議事人員追回，要沈應道歉，沈伯洋則反駁，「你就是把機密資料帶出去啊！軍官追到走廊拿回去啊，我描述事實還要道歉？本來是想說那麼小的事，提醒一下就了結了，既然你黃國昌要這樣，那我就奉陪到底。」

