沈伯洋住家被中共掌握？微博博主貼出衛星圖 警政署：國人切勿成在地協力者

中華人民共和國列為「台獨頑固分子」的民進黨不分區立委沈伯洋，繼被中國重慶公安局高調宣布立案偵查、中國國務院直屬官媒《央視》製播影片「起底」後，中國媒體近日再散布號稱用商用衛星定位的沈伯洋居住地、工作地點，威脅道「沈伯洋，看你往哪逃！」對此，內政部警政署今（3）日表示，將全面加強沈伯洋的安全維護，「在地協力者」一律依法嚴辦。

曾任中國廣東省惠東縣總工會女工部長，並曾參與中共中央軍委政治工作部及中國中央網信辦合辦等活動，本名為「舒暢」的微博博主「孤煙暮蟬」1日發文稱要送沈伯洋一份「新年大禮」，宣稱自費定制商用衛星吉林一號高清影像，貼出衛星影像並標注為沈伯洋位於台北市大安森林公園周邊的居住地，及其工作地點立法院，「給你一點大陸科技小小的震撼！」貼文近日也被中國媒體轉傳。

警政署示警國人：勿當敵對勢力在地協力者

對此，警政署今日上午發布新聞稿表示，對於中國媒體近日公布沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像，並向民眾徵求線索，為確保沈伯洋依法行使職權及其個人的人身安全，警政署已責成相關警察機關，全面強化沈伯洋相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

警政署示警，嚴正呼籲全體國人，切勿成為敵對勢力的「在地協力者」。任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋的人身安全、住居處所，及社會秩序的行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署也喊話，社會大眾安心生活、保持警覺，不必恐慌，警察機關會站在第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行。警政署也強調，維護立委人身安全與民主制度穩定，有賴全體國人共同守護，警方將持續秉持依法行政、專業執法原則，確保社會安定與國人安全。

不過，對於中國媒體轉載的相關貼文，沈伯洋向媒體回應，衛星圖上標示居住地錯誤，且該名中國博主可能不知道，台灣人用Google Earth看的還更清楚；但拉開時間序，此事在1日發生，他當時就有掌握，而中國在1日前都在軍演、沒討到便宜，因此很可能是想在軍演後找機會「得分」，貼文現在傳播到各社群，操作手法與先前對關西機場事件如出一徹，「這就是很中國、很經典的想要去分化台灣社會，想要操作、威嚇台灣民眾的作法。」

批中國肉搜手法卑劣 外交部：喪失文明底線，深為不齒

外交部下午發表聲明，嚴正重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權；中國官媒繼揚言全球抓捕後，進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》的保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

​外交部下午發表聲明，嚴正重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。（資料照，鍾秉哲攝）

外交部痛批，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

外交部也說，將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國破害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。

