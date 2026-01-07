沈伯洋住家被曝光！國台辦竟推鍋喊：博主自發行為

政治中心／綜合報導



為遂行統戰意志，中國不斷以騷擾、恐嚇等各種方式，持續打壓台灣，其中民進黨立委沈伯洋更是中方眼中釘，不僅揚言追究刑事責任，甚至還發布海外通緝，近日更傳出中國媒體公布沈的相片、居住及工作地衛星影像。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（7）日則表示，這次是該名博主的「自發行為」，並嗆「在懲治『台獨』頑固分子上，我們的意志堅如磐石」。





中共曝光沈伯洋住家！國台辦竟推鍋喊「博主自發行為」瞎扯：民眾反台獨鮮明

民進黨立委沈伯洋被中國視為眼中釘。（圖／沈伯洋國會辦公室提供）

國台辦今（7）日舉行例行記者會，發言人陳斌華被媒體問到，有博主自費購買「吉林一號」衛星影像，曝光「台獨」頑固分子沈伯洋住處、工作場所，台灣陸委會聲稱，若中國不下架相關內容，將「不得不以檢討兩岸交流做為回應」。隨後，民進黨當局要求相關平台下架相關圖片、貼文，該部落客有關帳號更是遭禁言。





中國國台辦發言人陳斌華表示，這是該名博主的「自發行為」。（圖／翻攝國台辦發布微博）





對此，陳斌華則不客氣地稱，沈伯洋是「台獨頑固分子」，不僅破壞兩岸關係、分離國家，還是謀獨引戰的民族敗類、違法犯罪者，認為這名博主的「自發行為」，反映了廣大民眾堅決反對「台獨」的鮮明態度和對沈伯洋所言所行的不齒。





陳斌華進一步開嗆，民進黨當局粗暴打壓有關帳號，並揚言要檢討兩岸交流，充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉，充分戳穿其所謂言論自由的虛偽，充分暴露其煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的真實面目，強調「在懲罰『台獨』頑固者上，我們的意志堅如磐石，行動堅決果斷」。

國台辦嗆「在懲治『台獨』頑固分子上，我們的意志堅如磐石」。（圖／翻攝國台辦發布微博）





另外，國台辦更宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、高檢署檢察官陳舒怡，列為「台獨頑固分子」，並將依法實施懲戒。對此，陸委會表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，強調中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實；中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。





陸委會表示，中共目前標定所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國、保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台施壓、滲透、竊密行為的公職人員。因此陸委會判斷，中共的用意不在於名單上的人，而是想製造寒蟬效應，讓台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

