即時中心／高睿鴻報導

民進黨立委沈伯洋日前遭中國指控「分裂國家」，不僅對其立案偵查、追究刑事責任，還揚言海外通緝；豈料，最近他遭遇的人身威脅，似乎又更進一步，竟有中國媒體公布沈的相片、居住及工作地衛星影像，還向民眾徵求線索。對此，民進黨表示，嚴厲譴責中共官媒「衛星肉搜」我國立委，更痛批此行徑形同黑道恐嚇，要求立即停止跨境鎮壓。

針對中國官方媒體惡意公布沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇，民進黨發言人吳崢今（3）日表達最嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。他怒轟，此類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序。

吳崢指出，從所謂「懲獨22條」、公布「頑固台獨分子清單」，到以地方公安名義宣布「立案調查」，中共近年持續擴張其跨境恐嚇與法律戰手段。如今更進一步透過官媒帳號，直接揭露我國國會議員住址與行蹤，已構成明確人身安全威脅，行徑宛如黑道式「肉搜恐嚇」，毫無底線、極其卑劣。

透過官方媒體揭露特定個人住居資訊，不僅已嚴重侵犯隱私與人權，吳崢強調，這也涉嫌違反我國《個人資料保護法》與《刑法》恐嚇危害安全等相關規定。在任何民主法治社會中，這都是不可接受的行為，更不應由一個自稱「負責任大國」的政權公然為之。「中共展現的不是治理能力，而是恐嚇政治與黑道式威權」，他說。

快新聞／沈伯洋住所、工作地全遭中國「鎖定」！民進黨震怒：挑釁台灣社會

民進黨發言人吳崢。（圖／民視新聞資料照）

吳崢另也表示，中共近期不僅在軍事層面，升高對台恫嚇強度，於「雙城論壇」後立即對台發動軍演；官媒更公然宣稱，此舉為「針對美國對台軍售」。同時，還持續威脅台灣、美國、日本官員等國會議員，揚言進行制裁等；如今竟更進一步，以公布衛星影像方式進行人身恐嚇，這已是對台灣社會的全面警告與挑釁，公然破壞區域和平，坐實其「和平破壞者」的角色。

吳崢重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共從未對台灣行使任何統治權，更無任何司法管轄正當性。中共一再以非法、無效的法律戰與極限施壓，試圖逼迫台灣人民屈服於極權統治，早已被國際社會與台灣人民所唾棄。

最後，吳崢也強調，民進黨將全面聲援沈伯洋，支持其依法行使民意代表職權，捍衛台灣民主與國家安全。他痛批，任何對台灣國會議員及其家人的恐嚇行為，都是對台灣民主制度的直接攻擊。「中共自稱『鎖定』沈伯洋，但真正被國際社會鎖定與警惕的，正是一再威脅人權、破壞和平、製造衝突的中共政權本身」，他說。

