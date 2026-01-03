沈伯洋住處、工作地衛星照遭公布 警政署：嚴辦在地協力者

立法委員沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像近日遭大陸媒體公布，並向民眾徵求線索，對此警政署今（3）日中午發布新聞稿指出，已強化安全維護並嚴辦在地協力者。

立法委員沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像近日遭公布。 （圖／資料畫面）

警政署表示，為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

警政署外觀。（圖／資料畫面）

警政署嚴正表示，民眾切勿成為敵對勢力之「在地協力者」，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序行為均屬違法，警方將依法查辦從嚴究辦絕不寬貸。

警政署呼籲，民眾應保持警覺不必恐慌，警方會站在第一線守護人民的安全，讓民眾生活安心安心出行，並強調維護立法委員人身安全與民主制度穩定，有賴全體國人共同守護，警方將持續秉持依法行政、專業執法原則，確保社會安定與國人安全。

