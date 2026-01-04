沈伯洋個資遭中國官媒曝光...數發部48小時內「全數下架」！強調：境外敵對勢力透過社群平台威脅我國會議員「已跨越紅線」

中國官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，本月2日公布民進黨立委沈伯洋的住處及工作場所衛星圖資與街道圖。對此，數發部於今（4日）下午2時15分公告，「相關訊息已全數下架」，前後歷時不到48小時。

數發部指出，日前中國官媒在 Facebook 及 YouTube 等社群平台，利用衛星影像惡意揭露沈伯洋的辦公及居住地點，並散布威脅言論。數位發展部除嚴正譴責此類數位脅迫行為，亦於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。

數發部表示，今日接獲 Meta 及 Google 回報，「相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架」。數發部也強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為，「我們呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值」。

