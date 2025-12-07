沈伯洋偕女兒看表演遇怪人開強光偷拍 逼問「為何當網軍」：寧信共產黨不信你
即時中心／徐子為報導
民進黨籍不分區立委沈伯洋今（7）晚透露，他今下午帶女兒前往國家音樂廳看表演，過程中竟突遭一位不明男子惡意偷拍，對方接連逼問「為什麼做網軍？」、「不知道自己做什麼壞事嗎？」等。最後甚至嗆沈「寧願相信共產黨也不信你」。此消息曝光後，引起各界關注，有不少支持者擔憂沈伯洋的人身安全，勸他外出應備有保全隨扈，並要注意家人偷拍與隱私問題。
沈伯洋回顧事發經過指出，「今天帶女兒去國家音樂廳。表演結束之後，我牽著女兒，散步去騎腳踏車，突然一位男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著我和女兒（後來知道他在錄影）」。
儘管該男子沒動手攻擊，但仍湊近後逼問他「為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕？」、「你不知道自己做什麼壞事嗎？」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」。沈伯洋反問，消息來源哪來的？更建議對方應該去問中國國家主席習近平。男子答不出消息來源，反嗆一句「寧願相信共產黨，也不會相信沈伯洋講的，被通緝是你活該」。
遭遇此事，讓沈伯洋不禁感慨，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／沈伯洋偕女兒看表演遇怪人開強光偷拍 逼問「為何當網軍」：寧信共產黨不信你
