沈伯洋出席北市國小學生家長聯合會互動式座談 (圖)

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翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
現金逾4億當江蕙、周董鄰居！房價只輸旋轉豪宅 「信義聯勤」再現2交易
豪砸4億現金當江蕙、周董鄰居！因江蕙及周杰倫聞名的台北大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」出現2筆新交易，2自然人分別買下25、26樓，總價皆破4億，且單價也分別高達285.7、283.6萬元，為近一年，單價僅次特殊豪宅「陶朱隱園」的房市交易。（陳韋帆）
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
美麥當勞員工遭同事迎面潑滾油 全身灼傷、命懸加護病房
(記者周德瑄／綜合報導）美國加州尤巴城1家麥當勞發生震驚當地的暴力事件。1名年僅20歲、才剛訂婚的男員工雅各布 […]
傅子純牙痛竟是血癌！過來人沈玉琳揭病程 父親淚曝「過世前2天」通話
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，震撼演藝圈。他在過世前2天，還打電話和父親聊天，當
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
23年餐廳突宣布歇業！「古錐師」鬆口心聲 「下一步動向」曝光
有著「古錐師」稱號的名廚郭主義，近幾年活躍於料理節目，同時也是《型男大主廚》的固定班底，深受觀眾喜愛，而他先前雖然宣布經營23年的餐廳歇業，但他強調並非是退休，未來規劃也曝光了。蔡佩伶報導
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
綜合陸媒報導，疑似放生者於5月初發布的一部影片顯示，地上至少放著14袋大小不同的蛇類，並稱「今年過了一個不一樣的生日」，據了解，該帳號過去也多次分享放生魚類及蛇類的影片。當地村民表示村裡之前鮮少遇見蛇，自從去年冬天開始附近出現蛇類的情況明顯增加，56歲陳姓男子...
千元鈔「明星植物」超毒！男遭刺傷3週手指發黑化膿 住院1週險截肢
據了解，該名來自東埔地區的男子5月初在高山山屋周邊進行清潔作業時，因清除塔塔加薊而遭植物背面的尖刺刺傷食指，當下僅感到輕微刺痛，因此未特別處理。沒想到細小的植物刺可能殘留在皮膚內，導致傷口逐漸感染，短短3週內從小膿包演變成整根手指紅腫發黑，情況相當危急。5月...
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
吃錯害膠原蛋白全黏住！醫揭「4食物」助抗老 飯後抖腳也有用
許多人想要永保青春，甚至不惜花大錢做醫美，但其實飲食與生活習慣更為重要。減重醫師蕭捷健指出，當血糖一旦飆高，多餘的糖會黏住膠原蛋白，進而產生糖化終產物，導致皮膚鬆垮、暗沉發黃。他也分享4個避免血糖劇烈波動的方法，並建議多攝取4類富含亞精胺的食物，例如毛豆。
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
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有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
工地主任傷勢曝！搜救員下馬太鞍溪「每步耗1分鐘」泥濘中突圍救出他
花蓮山區大雨60歲的鄧姓工地主任昨天（8日）下午遭湍急溪水沖走後失聯，當晚呼救才被發現，直到今天（9日）清晨4時39分將人救出送醫；經救治醫院也對外說明，鄧男全身有擦傷跟挫傷，腦部受到撞擊，有一點腦出血，將安排住院觀察。
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慘況曝！ 新竹氣爆超強震撼力 整條街滿目瘡痍
新竹市東區這起嚴重氣爆造成2死2傷，爆炸威力驚人，甚至將停在門前的轎車炸飛至對街，對街店家的鐵捲門也被炸穿。初步了解，氣爆點的便當店內有4桶瓦斯鋼瓶，並設有天然氣管線，鑑識人員懷疑店家前一晚打烊前未察