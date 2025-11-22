沈伯洋出席國際自由聯盟會議 稱不受中國通緝影響

荷蘭 / 綜合報導

民進黨立委沈伯洋，到荷蘭海牙出席國際自由聯盟的會議，並在極具人權意義的國際刑事法院前錄影，強調不會因為中國對他發布紅色通緝令受到影響或感到畏懼， 一起來聽。

沈伯洋表示，這次受邀到荷蘭海牙，會持續拓展外交，向世界說明台灣的處境，並把勇氣帶回台灣。他也強調，台灣會跟所有民主同盟，站在一起。

