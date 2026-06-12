沈伯洋出席林秉宥新莊座談會 (圖)

近日美國、亞洲股市大震盪，引起新一波AI泡沫擔憂。對此，知識力科技執行長曲博在網路節目《雅筑會客室》中指出，人工智慧錯誤率的問題若能解決，市場仍會持續擴張，股市要面臨的只是本益比過高的問題，一旦出現企業減少投資人工智慧的訊息，股市恐發生劇烈反應。近期華為發表了「韜定律」，透過縮短電子傳送的線路，增加頻率和速度，但這對台積電不會有影響，因為華為製造的晶片都在中......

風傳媒 ・ 52 分鐘前 ・ 8 則留言