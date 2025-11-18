沈伯洋出戰北市？議員舉他：可能性越來越大

▲民進黨立委沈伯洋日前被點名出戰台北市長，引發政壇熱議。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 聯電創辦人曹興誠日前語出驚人，建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召綠委沈伯洋參選2026台北市長，並強調沈的能力足以「輾壓蔣萬安」；沈伯洋日前受訪表示，「戰士沒有選擇戰場的權利」，引發外界諸多猜測。對此，國民黨台北市議員楊植斗直言，沈選台北市長的可能性恐越來越大，並特別舉出政務委員陳時中為例。

楊植斗指出，疫情發生前，沒有人認識陳時中，後來陳每天開記者會，再加上民進黨賣力吹捧，才獲得大眾關注，取得競選台北市長大位的門票；如今沈伯洋被對岸發佈追捕令，賴清德多次要求韓國瑜院長表態，也是為了幫沈伯洋架舞台，看民調能否有起色。

楊植斗分析，沈伯洋在市政上的履歷為零，但民進黨的支持者並不在意，在民進黨心中，只要足夠「抗中保台」，就有資格與藍白一搏；此外，由於對岸揚言追捕，沈伯洋收獲不少抗中紅利，還得到曹興誠的支持，賴清德有可能認真的在考慮，只要聲量和民調有起色，真的不排除讓沈伯洋出來選台北市長。

楊植斗提到，賴清德第一次要求韓國瑜表態時，韓院長吐嘈「自己生病叫別人吃藥」；昨日賴清德不厭其煩，再度點名韓國瑜，目的就是為了讓沈伯洋和韓院長「捉對廝殺」，蹭韓的政治能量。他認為，對賴清德的盤算，韓院長最好的解法，就是不再予以回應，沈小丑繼續跳樑，還有很多正事得忙。

