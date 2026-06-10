沈伯洋分析近年北市府施政：「OK繃」治理、治標不治本

民進黨台北市長參選人沈伯洋10日出席台派聯盟後援會成立大會，指出近年北市府的施政像是「OK繃」治理，面臨「治標不治本」的情況 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉將至，民進黨台北市長參選人沈伯洋也陸續推出多項政策。他今（10）日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會前表示，近年北市府的施政像是「OK繃」治理，面臨「治標不治本」的情況，缺少配套將使政策推動「卡卡的」。

針對這些政策的準備過程，沈伯洋回應表示，在前期做了非常多資料的準備，無論是基層的座談、AI整理所有議員質詢、1999等等的相關資料，就是想看見市民們對城市最真實的看法。經過整理，他發現市政府這幾年的施政過程，其實有點像是用「OK繃」的方式在治理，在看到問題之後，雖然要直接去解決它，但常常都會面臨到「治標不治本」。

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他以老鼠問題及無菸城市規劃為例。老鼠的問題直接就想說，「那我們是不是要直接把這個洞填起來，我們是不是直接要放老鼠藥？那卻沒有想要去處理，屬於跟垃圾的問題」。至於推動無菸城市，照理說空氣的分流需要有一定的空間，「這個空間是不是要先盤點，街區要怎麼重新整理跟規劃？高度應該要怎麼設計？隔板要怎麼做，比如說兩層的模式，讓空氣不容易流出；吸菸的熱點到底在哪裡？用行為經濟學要怎麼去導引？」然而這些前期作業都沒有做，就要直接來設置吸菸區，最後可能得罪了不想吸到二手菸的人，也得罪了吸菸的人。

沈伯洋強調，這也是為什麼一直以來強調生態系的概念，是因為很多的政策都是一環扣一環，「我們並沒有去否定這些政策的初衷。」例如減工時的政策，「我認為這是非常好的一個發想，但問題出在配套措施。」他舉例如：職代的補助在哪裡？通勤解決的措施在哪裡？對企業的誘因在哪裡？這些問題若沒有同步被解決，將會使原先立意良善的政策，在缺少配套措施的情況下而推動「卡卡的」。

沈伯洋表示，「我們都是希望台北市能夠變得更好，不希望進入政治口水的攻擊」，但大家可以看到，近一個禮拜開始，越來越多都是在針對個人，已經不是「萬事推中央」，而是全部都說「台北市政府現在是完美的，台北市政府不要改進。」他認為，這樣對於城市的改變，絕對不是一個好的現象，也希望蔣萬安也會同意這樣的看法。

至於近日的台北遮陽傘「2年0進度」、「一座要620萬」、「淘寶類似款」等爭議，沈伯洋表示，進入到夏天，台北市的熱島效應浮現，今年也確實出現過度炎熱的問題；而台北遮陽傘關鍵就在於「預算有沒有花在刀口上？」雖然原先是立意良善，但預算到底有沒有花到位，「我相信這是議員們所關心的，接下來整個團隊也都會持續關心。」

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