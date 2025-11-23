沈伯洋參加「國際自由聯盟」 方恩格：左派組織 最好別告訴川普

對於民主進步黨立委沈伯洋和范雲參加「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，國際政治觀察家方恩格律師指出，因為「國際自由聯盟」是左派組織，成員政黨算川普的政敵，所以最好別告訴美國共和黨、右派媒體、保守派智庫學者和川普總統，一定要保密！

對於「國際自由聯盟」的決議，有會員代表主動要求，認為標題必須精準寫出「Taiwanese Nationals」，沈伯洋認為是「台灣國民」，這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認。沈伯洋強調，不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan，而是Taiwanese Nationals。

對此，方恩格質疑，英文標題真的精準寫出是Taiwanese Nationals（台灣國民）嗎？英文是他的母語，但他不清楚 Taiwanese 指的是人（例如，一個種族）還是一個國籍？如果用Taiwan Nationals 會更精準。例如，2021年台灣設立駐立陶宛代表處時，英文名稱為 Taiwanese Representative Office，很多專家有討論此事。

方恩格提醒，在台灣國還沒成立時，無論用 Taiwanese Nationals 還是 Taiwan Nationals，實際上還沒有這個國籍。

方恩格也酸，「國際自由聯盟」是左派組織，成員政黨算川普政敵，民進黨這次參加，最好別告訴美國共和黨、右派媒體、保守派智庫學者和白宮川普總統，一定要保密！

