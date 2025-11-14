沈伯洋又出事了！遭爆拿黑熊學院教材開台北大學「民防」通識課

民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶市公安局立案調查，陸媒央視更採訪專家揚言發布紅色通緝令全球抓捕。國民黨青年軍賴苡任今（14）日再踢爆，沈伯洋拿黑熊學院教材在台北大學開通識課。

沈伯洋資料照。

賴苡任臉書14日發文：「獨家/沈伯洋疑似在台北大學通識課以『黑熊學院』教材授課。本人接獲學生家長投訴，沈伯洋目前除了擔任立委職務，同時還兼任台北大學『通識教育中心』的教授，開授『民防意識與情報蒐集』課程，但該通識課程內容與黑熊學院課綱如出一轍，一模一樣。」

賴苡任指出：「學生家長擔心沈伯洋利用在校教書期間，偷渡台獨理念，灌輸黑熊學院的教程，甚至強制要求學生出席黑熊學院的活動。同時也對沈伯洋拿一樣的教材兩邊教課感到不以為然，一魚兩吃的做法凸顯台北大學通識課的教學品質有待改進，希望只是沈伯洋的個人行為，不要影響到校譽。」

賴苡任爆料沈伯洋。

賴苡任稱：「這位家長指出，自己的孩子正在台北大學念書，這學期選修沈伯洋的通識課，由於沈伯洋的高知名度讓他好奇立委都上什麼課，經詢問自己孩子後赫然發現都是一些民防及認知作戰的課，並與自己在網上查到的黑熊學院課程內容幾乎一致。根據沈伯洋給通識課學生的課程規劃綱要，大致分為『四大領域』，包含：『現代戰爭概念及新民防理論』、『資訊及認知作戰』、『衛生救護』、『避難規劃及植物種植』，但黑熊學院上的課程，也是『四大領域』，包含：『現代軍事科普』、『資訊戰與認知作戰』、『救護技能』、『避難規劃』。最讓家長擔憂的是，課程綱領中竟然要求學生最終需學習『公開情報蒐集』的方式，由於沈伯洋當前身份極其敏感，家長擔心是不是要將自己的孩子培養成情報員，替黑熊學院賣命。#當民進黨的官#經共產黨的商#拿美國人的錢#洗台灣人的腦#沈伯洋你過分了」。

賴苡任爆料沈伯洋。

在「國立台北大學選課大全」網站，還有學生分享選修「民防意識與情報蒐集」的心得，評價難易程度1顆星，推薦程度5顆星，該名學生稱：「剛開學會先講現代戰爭模式、為何需要民防等等，聽完會很感動，原本一個研究犯罪學、法律社會學的學者，愛台灣到跨領域來研究資訊戰、認知作戰，還辦了黑熊學院。接下來幾週會是老師教大家『情報蒐集』。其實不太會涉及軍事情報，主要是OSINT （公開來源資訊蒐集）。OSINT 就是讓你從網路上各種可以公開取得的資料，比如FB貼文、Google Maps中蒐集有用的資料，最後拼湊成資訊…例如期末考有一題，老師給出阿彌陀佛姊的佈道影片，問我們這支影片在哪裡拍攝？此時就要從影片中找到特別的街景，比如山稜、海、門牌、建築物樣式等等，然後用Google街景服務確認，最後才能回答出詳細座標，雖然看起來很難，但老師開放一個禮拜作答時間，而且直接說允許互相討論。」

該名學生又說道：「『自保技能』也相當精采，有幾週的課程全部都是外聘講師專題演講。其實比對網路資訊就知道，老師是把黑熊學院的進階課程和講師都搬到台北大學來。我們這學期上過的有軍事概論、食用植物種植、衛生與基礎救護（使用止血帶幫自己包紮）、基礎防身術（會讓你在教室外面演練）、資訊安全等等，每一堂都很實用。期末考除了上述OSINT實作5題外，剩下的是單選題20題，完全open book、線上作答。在意分數的話，建議演講內容要稍微認真聽，選擇題就是拿這些東西考。有的拿去 Google 只會找到錯誤答案。」

賴苡任爆料沈伯洋。

該名學生認為：「總結就是，這門課超推薦大家來修。第一，課程內容都很實用，救護、防身術、資安這些就不用說了，公開來源資訊蒐集也可以讓你拿去肉搜別人（記得不要違法喔）。第二，又涼又甜，沈伯洋老師開的課（大學部）都是不點名、沒作業，上課不會管你在幹嘛，期末成績也都給得很高。第三，這門課 CP 值也很高。前面提到講座都是黑熊學院進階課程直接搬過來，每堂課在黑熊上都要一兩千元，上這門課超賺。這學期修課人數有175人，可見有多熱門。」

