沈伯洋又爆驚句！「替代役就是民防」全網看傻酸爆

沈伯洋又語出金句！當過司法替代役的沈伯洋被網友嗆問是否服過兵役時，他竟反問沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎，更稱「替代役就是民防」，遭網友酸爆「既然這樣全部當替代役就好了，當什麼國軍」。

民進黨立委沈伯洋反擊網友，沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎？（圖/資料照）

沈伯洋8日在臉書及脆發文討論遠見和沃草針對台灣是否願意保衛台灣和上戰場意願的調查結果，他認為或許有些數字令人擔憂，但他看到的相反，各黨都有很多支持者是能夠溝通的，請不要讓網路上極端的聲音，誤解整個族群。反之亦然，對於這樣的題目，政治人物之間產生重大分歧，然後就會被說成「撕裂社會」？這種評論絕對才叫做撕裂社會。

結果沈伯洋的說法引發一位脆友質疑，詢問沈伯洋「許可以多問一個問題：您是否服過兵役」，沈伯洋則回應「或許我問你另一個問題，沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎？90％的人戰爭不在戰場上，難道是在發呆嗎？更不要說，替代役就是民防，你覺得我在推動的是什麼？不就是民防嗎」？

網友留言。（圖取自沈伯洋的脆）

對於沈伯洋的說法，粉專「文思革」9日在臉書發文表示，沈伯洋，司法替代役。他說「替代役就是民防」。這心情是不是就跟「太監沒有寶貝兒，老覺得自己不是完整的男人」一樣。「文思革」開酸，「Puma是不是很在意自己替代役的身份」？

網友留言。（圖取自「文思革」臉書粉專）

許多網友都在其po文下方留言表示「紅孩兒又在哭了」、「這咖的思考邏輯就好比單獨在高速公路上逆向，卻報警投訴每個人都逆向」、「開始給自己鑲金了」、「打戰的時候躲在後面....民防個屁」、「既然這樣全部當替代役就好了，當什麼國軍」、「在立法院這麼神勇打架，為什麼是替代役」、「很討厭這種佔了便宜又愛高調的」。

