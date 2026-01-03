沈伯洋又被中共盯上了！住家衛星圖全曝光 本人反吐槽：看google還比較清楚

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋今(1/3)表示，自己的住家、工作地點立法院等等，遭中國發布衛星照，這可能是對方在軍演後想找得分點，因而所為，但這些網路操作，隨著台灣人越來越理解後，效果不斷下降，他還吐槽，台灣人看Google Earth，都還比他們的衛星照清楚。

民進黨立委沈伯洋，資料照，許詠晴攝

沈伯洋近年遭中共列為頑固台獨份子，並在去年10月遭中國重慶市公安局以沈從事分裂國家犯罪行動，發布警情通報，中共也對其發布全球追緝，引發國內外關注。

沈伯洋上午指出，自己遭中國發布衛星照，標示他的住家、工作地點，此事在1/1發生，自己也有掌握，當時中共正在軍演，而軍演此事對中共並無得分點，因此中共可能在軍演後，想要找到得分項目。

沈伯洋說，中國有什麼是可以得分的項目？就是台灣有一堆應和中國的人，無論是擋國安法案或是國防預算，這些人在台灣的應和論述是中國唯一能得分的點。

沈伯洋表示，這也是為什麼有個中國的網路影音創作者，他們叫做博主，在1/1發布了一張衛星圖，但對方可能不知道，其實台灣用Google Earth都能看得比他們還清楚。

沈伯洋指出，接著他們把這個作品放在YT、觀察者網，以及在PTT用虛假IP發文，想要操作，就跟當年關西機場事件的操作手法如出一轍。

沈伯洋說，這次就是又一次經典的事蹟，中國想要操作、威嚇、分化台灣社會、民眾的作法，在台灣人對這些事越來越理解後，就跟中國軍演一樣，這種做法的邊際效應不斷下降。

