沈伯洋又語出驚人！護黑熊嗆「去故宮就會被洗腦」？他不忍怒開轟

針對台北大學學生帶去黑熊學院的必修課參訪，沈伯洋昨天透過媒體回應稱：「難道帶去故宮博物院參訪就會被故宮洗腦嗎」，「那教民防的我，帶去黑熊學院的看傷患救治，有什麼問題嗎」。對此，國民黨青年軍賴苡任今怒轟不要污辱故宮，黑熊不配。

針對台北大學學生帶去黑熊學院的必修課參訪，沈伯洋昨天透過媒體回應稱：「難道帶去故宮博物院參訪就會被故宮洗腦嗎」。（圖/資料照）

賴苡任今天（16日）在臉書批評，沈伯洋的邏輯死亡是出了名的，這次把邏輯死亡展現出了另一個全新高度，認為參訪「黑熊學院」跟參訪「故宮博物院」是一樣的。

賴苡任首先指出，故宮是國家級博物館，是享譽全球的頂級博物館，學術及專業地位是黑熊學院能比擬的？沈伯洋的黑熊學院是民間組織，充其量是一個補習班，還是一個沒有內政部認證、沒有合作的補習班，這樣還好意思教民防？

廣告 廣告

其次，賴苡任強調，故宮是無數學校、各種年級、各種專業都會安排去的參訪地方，甚至外國遊客指定必遊，請問全台灣有多少學校把黑熊學院當成參訪對象，自己想只有你沈伯洋開的課。拿黑熊學院比擬故宮，黑熊學院配嗎？沈伯洋往自己臉上貼金，試圖去合理化參訪黑熊學院，替黑熊學院開脫，這是嚴重侮辱國立故宮博物院。

賴苡任指出，故宮是國家級博物館，是享譽全球的頂級博物館，學術及專業地位是黑熊學院能比擬的。（圖/資料照）

賴苡任更指出，第三、問題的根本在於黑熊學院夠不夠資格做為參訪的對象？沈伯洋教民防，要學生觀摩傷患救治，為什麼非得要去黑熊學院？不是應該去醫院參訪嗎？不是應該去紅十字參訪嗎？不是應該去防災士培訓營參訪嗎？黑熊學院連培訓「防災士」的資格都沒有，所有結訓發的證照都是自娛自樂，屬於自嗨型，憑甚麼作為國立大學的參訪場所？

如果按照這個邏輯，賴苡任怒轟沈伯洋不只教通識課，還教犯罪學，請問你在教犯罪學時，校外教學是去監獄參訪？還是去國考補習班參訪？黑熊學院就是一個民間公司，頂多算補習班，不具有公信力，更沒有專業協會的認證及內政部許可。如果教民防帶去黑熊學院參訪能合理化，那以後法律系參訪不要去法院，去國考補習班。

延伸閱讀

謝侑芯今火化！靈堂「未掛遺照」父母視訊悲痛送別

別一個人去！美「獨旅最危險州」出爐 新墨西哥州慘拿第一

台大大氣系賭輸雞排放鳥百人！地理系學長霸氣喊「我們出300杯飲料」