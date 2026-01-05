沈伯洋又遭恐嚇！藍白不譴責中共卻劍指卓燮 陳培瑜：只敢欺負自家人

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

藍白兩黨在立法院2日所召開的大院院會中，挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，而解放軍在軍演後，中共當局竟大肆散布綠委沈伯洋居住地與辦公室的衛星影像，甚至發布威脅言論。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（5）日批評，藍白不敢表態支持此案，跟國人站在一起譴責中共，而針對沈伯洋又遭恐嚇，國眾兩黨一樣一聲不敢吭，他們只敢欺負自家人，不敢對抗中國人。





今早9時，民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會，包含幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋與范雲共同出席。

陳培瑜指出，對於譴責案一再遭到藍白否決，甚至是沒討論，直接在議程階段就否定民進黨團的提案，真的非常可惜，他們針對中國對台灣的壓迫或騷擾，迄今已提出3案，可是藍白不敢表態支持，跟國人站在一起譴責中共。

陳培瑜說，民進黨團1月2日所提之「嚴厲譴責中共對台軍演」一案，在議程階段就已經被否定，連討論都沒辦法；第二，中國前陣子針對沈伯洋提出相關人身恐嚇並羅織入罪一事，他們也公開提出譴責案，但藍白一樣一聲不敢吭，一句話也不願跟沈伯洋、台灣民主自由站在一起。

更遑論民進黨團在前（2024）年9月20日所做之針對北京當局持續扭曲聯合國大會2758號決議、打壓台灣國際空間所提出之譴責案，陳培瑜強調，藍白一樣不肯跟台灣站在一起，對國際民主友人發聲，支持我國拓展國際空間，非常荒謬。

她感嘆，國眾兩黨只敢欺負自家人，不敢對抗中國人，藍白不敢針對綠營提案表態、支持與讚聲，「就來看看藍白對於台灣人民與中共，還有什麼話想說、能說，我們也非常期待」。







