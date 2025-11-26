沈伯洋反制中國「全球通緝」！國台辦崩潰罵：反華勢力的自嗨鬧劇

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會。身兼聯盟副主席的范雲也在會中訴求自由聯盟應聲援沈伯洋，通過「反制跨國鎮壓」緊急決議，並獲得全面支持、無異議通過。中國國台辦發言人彭慶恩今（26）日稱，沈伯洋之流夥同反華勢力上演「自嗨鬧劇」，中國會嚴厲打擊並終身追責「分裂國家」的犯罪活動。

國際自由聯盟的緊急決議案中提到，聯盟認知到中華人民共和國是眾所周知的跨國鎮壓加害者，將台灣人民當作鎮壓的目標；且深切關切中國對沈伯洋提出毫無根據的「分裂國家」指控，並由中國官媒呼籲透過國際刑警組織或與其他國家的司法互助機制追捕沈伯洋；聯盟也注意到上述行為侵犯基本人權，並構成對民主社會民選代表的嚴重威嚇升級。並承認中國運用跨國鎮壓，屬於對台灣人民不法主張其長臂管轄權；聯盟重申「中國對台灣人民並無任何法律權限，任何試圖施加長臂管轄的作為，皆明顯違反國際人權規範。」

國際自由聯盟（Liberal International）決議包括譴責中國正在進行的跨國鎮壓、敦促各會員政黨與政府強化法律與制度，以保護受到此類鎮壓威脅的個人、呼籲各會員反制中國以噤聲台灣人民為目的之政治脅迫、支持台灣的民主韌性及其作為捍衛全球民主價值重要夥伴的角色等。

國台辦上午在例行記者會表示，沈伯洋之流和「民進黨當局」色厲內荏，夥同一些反華勢力上演「自嗨鬧劇」，恰恰暴露其面對「懲獨」利劍出鞘的心虛膽寒。國台辦說，台獨是條死路，「懲獨」的法網只會越收越緊，「對台獨分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪違法活動，我們將嚴厲打擊、終身追責」。

另對於沈伯洋訪問荷蘭，國台辦稱「民進黨當局」妄圖勾連外部勢力滋事，是不折不扣的台海和平破壞者、麻煩製造者。「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，外部勢力膽敢介入台海事務，必將予以迎頭痛擊」。

